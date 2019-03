Netflix: 5 filmes que acabaram de estrear e você não pode perder

A cada dia que passa a Netflix traz cada vez mais novidades para o seu catálogo e algumas estreias recentes merecem uma atenção especial daqueles que preferiram passar o Carnaval em casa!

Confira cinco filmes que acabaram de entrar no streaming e são imperdíveis:

O Menino que Descobriu o Vento

William Kamkwamba é um garoto de 13 anos que sai da escola que ama quando sua família não pode mais pagar pelos custos. Voltando em segredo para a biblioteca da escola, ele encontra um caminho, usando partes da bicicleta pertencente ao seu pai, para construir um moinho para salvar sua aldeia da fome.

A Criada

Coreia do Sul, anos 1930. Durante a ocupação japonesa, a jovem Sookee é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko, que leva uma vida isolada ao lado do tio autoritário. Só que Sookee guarda um segredo: ela e um vigarista planejam desposar a herdeira, roubar sua fortuna e trancafiá-la em um sanatório. Tudo corre bem com o plano, até que Sookee aos poucos começa a compreender as motivações de Hideko.

Quién te cantará

Lila já foi uma das cantores mais famosas, e agora é forçada a voltar ao palco para segurar a fortuna de sua família. Mas um mês antes de seu retorno, ela sofre um acidente e acorda com amnésia.

Escorbar: A Traição

1981, Colômbia. Líder do Cartel de Medellín, Pablo Escobar é um dos maiores traficantes de cocaína para os Estados Unidos, o que faz com que governo de Ronald Reagan insista na criação de um tratado entre os dois países que permita que ele seja julgado em solo americano. Decidido a combater tal ideia, Escobar se candidata e é eleito deputado federal. Paralelamente, ele se envolve com Virginia Vallejo, uma popular apresentadora de TV que não se importa em como o amante consegue sua fortuna, apenas em como o dinheiro é empregado.

Mergulho em Uma Paixão

Após a morte dos pais, a inquieta adolescente Sonora Webster vive com a tia que enfrenta os duros anos da depressão. Em busca de seu sonho, ela foge e vira estrela de um show itinerante no qual salta de uma alta torre e mergulha, montada em seu cavalo, num tanque de água. Mas um acidente que a deixa cega vai obrigá-la a enfrentar seu maior desafio.