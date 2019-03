Jonas Brothers vai ganhar documentário produzido pela Amazon

Eles realmente voltaram com tudo! De acordo com o Deadline, o Jonas Brothers terá um documentário sobre a banda produzido pela Amazon Prime.

Depois do lançamento do clipe de "Sucker", que marcou o retorno do trio de irmãos, o projeto anunciado vai acompanhar a vida do grupo. Porém, pouco ainda pouco se sabe qual será o tom da produção e uma data de estreia no serviço de streaming não foi divulgada.

O Jonas Brothers teve um hiato de seis anos, onde cada um dos integrantes se dedicou à projetos pessoais em diferentes áreas, como foi o caso de Nick Jonas com o cinema.