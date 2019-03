Depois de performance no Oscar, 'Shallow' volta ao topo das paradas musicais

"Shallow", umas das principais canções de "Nasce Uma Estrela", se tornou um sucesso instantâneo desde que foi lançada, mas isso se intensificou ainda mais nos últimos dias. Devido a apresentação de Bradley Cooper e Lady Gaga – os protagonistas do filme – no Oscar, a música foi parar no topo das paradas da Billboard Hot 100.

O single subiu 20 posições na lista, divulgada na última segunda-feira (4), substituindo "7 Rings", de Ariana Grande. Gaga não chegava a esse ponto desde 2011, onde o alcançou com "Born This Way".

"Shallow" deu a "Nasce Uma Estrela" a única estatueta do Oscar da noite da cerimônia, a de "Melhor Canção Original". O longa-metragem havia sido indicado em mais sete categorias.