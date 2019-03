Shazam! ganha novo trailer cheio de ação

"Shazam!" ganhou um novo trailer nesta segunda-feira (4). No novo vídeo do filme o super-herói demonstra mais alguns dos seus poderes, assim como o vilão, Doutor Silvana (Mark Strong).

O personagem da DC Comics é um menino que se transforma em um ser poderoso ao gritar a palavra "Shazam", habilidade concedida por um mago. Billy Batson, a versão jovem, será interpretada por Asher Angel, enquanto o herói adulto será encarnado por Zachary Levi.

O longa-metragem faz parte do "recomeço" da Warner com o seu universo DC, que começou no ano passado com "Aquaman". "Shazam!" chega aos cinemas brasileiros no dia 4 de abril.

Veja o trailer: