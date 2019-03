Saiu! Big Hit lança grupo TXT e boy band conquista corações dos fãs

A gigante Big Hit Entertainment, mesma produtora do grupo BTS, lançou a nova boy band TOMORROW X TOGETHER (TXT).

[PREVIEW] HI! We are TOMORROW X TOGETHER! (https://t.co/KfxO521mIv) — TXT OFFICIAL (@TXT_bighit) March 4, 2019

Sem dúvida, o novo grupo de K-pop já conquistou os corações de milhares de fãs. A banda tornou-se conhecido a partir de 10 de janeiro.

E a produtora compartilhou na página oficial do grupo vários conteúdos inéditos nesta segunda-feira (04). São músicas, videoclipe e vários outros materiais.

O inédito EP "The Dream Chapter: Star" também foi publicado no serviço de músicas Spotify. Confira as novidades:

O grupo sul-coreano está composto por cinco jovens integrantes. São eles: Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningkai.

O assunto movimentou o Twitter. ‘#TOMORROW_X_TOGETHER’ e ‘#TXTisHERE’ entraram para o trending topics da rede social.

Números impressionantes

Em apenas 24 horas, de acordo com a Big Hit, o grupo já conquistou números impressionantes. Já foram mais de 20 milhões de views no YouTube e 5 milhões de streams no Spotify.

LEIA TAMBÉM: