As rainhas do carnaval carioca! Confira fotos do primeiro dia de desfile

As rainhas da bateria do carnaval carioca: Primeiro dia de desfile no Sambódromo da Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro. Confira:

Flavia Lyra - Imperatriz Leopoldinense / REUTERS/Sergio Moraes

Raissa de Oliveira - Beija-Flor / REUTERS/Pilar Olivares

Viviane Araujo - Salgueiro / REUTERS/Pilar Olivares

Juliana Paes - Grande Rio / REUTERS/Sergio Moraes

Quiteria Chagas - Imperio Serrano / REUTERS/Pilar Olivares

Raissa Machado - Viradouro / REUTERS/Pilar Olivares

