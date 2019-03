Netflix confirma protagonista da sua próxima comédia romântica

Na última sexta-feira (01), a Netflix confirmou a produção de mais uma comédia romântica! E quem irá protagonizar o longa será Emma Roberts, conhecida por estrelar as séries “Scream Queens” e “American Horror Story”.

De acordo com a Variety, “Holidate” irá contar a história de dois solteiros cansados ​​da pressão de ter uma companhia para eventos festivos, que decidem então acompanharem um ao outro durante estas as celebrações familiares do ano.

When their families won’t stop ambushing them with awkward dates, two singles make a pact to be each other's plus-ones at every holiday celebration over the course of the year. Emma Roberts stars in our new movie, “Holidate” pic.twitter.com/wfWoUifk4c

