Grey’s Anatomy: A pior temporada e episódios ruins classificados pelos telespectadores

Após a exibição do episódio histórico de número 332, “Grey's Anatomy” é oficialmente a série de drama médico mais longa da TV Americana.

No entanto, é mais do que normal que nem todas as temporadas e episódios consigam agradar os telespectadores do programa da ABC.

De acordo com o portal TV Insider, a temporada com as notas mais baixas de episódios no IMDb – um dos mais respeitados sites de crítica popular de filmes e séries do mundo – foi a décima. Sim! Parece que os fãs não ficaram muito felizes com a despedida anunciada de Meredith (Ellen Pompeo) e Cristina (Sandra Oh).

Reprodução / Giphy

Além disso, o site apontou outros episódios com piores notas do site de enquete. Confira:

“These Arms of Mine”

Nota 6.8, episódio 6 da 7ª temporada.

“How to Save a Life”

Nota 4.8, episódio 21 da 11ª temporada.

“You Can Look (But You'd Better Not Touch)”

Nota 6.8, episódio 10 da 13ª temporada.

“Jukebox Hero”

Nota 6.8, episódio 11 da 13ª temporada.

“None of Your Business”

Nota 6.8, episódio 12 da 13ª temporada.

“Back Where You Belong”

Nota 6.9, episódio 14 da 13ª temporada.

“Civil War” (6.1)

Nota 6.1, episódio 15 da 13ª temporada.

“Who Is He (And What Is He to You)?”

Nota 6.2, episódio 16 da 13ª temporada.