FOTOS: Primeira noite de desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca

Separamos algumas fotos da primeira noite de desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca. Sambódromo da Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro. Confira:

Claudia Raia – Beija-flor / REUTERS / Sergio Moraes

REUTERS / Sergio Moraes

Rainha Flavia Lyra - Imperatriz Leopoldinense / REUTERS / Pilar Olivares

Foliões da escola de samba Beija-Flor / REUTERS

Raissa de Oliveira - Beija-Flor / REUTERS / Pilar Olivares

Viviane Araujo - Salgueiro / REUTERS / Sergio Moraes

Foliões da escola de samba Grande Rio / REUTERS / Pilar Olivares

Juliana Paes - Grande Rio / REUTERS / Sergio Moraes

Escola de samba Viradouro / REUTERS / Sergio Moraes

Raissa Machado - Viradouro / REUTERS / Pilar Olivares