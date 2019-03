Fãs lamentam morte do ator Luke Perry

Luke Perry, ator conhecido pelas séries "Barrados no Baile" e "Riverdale" morreu nesta segunda-feira (4) aos 52 anos. A comoção dos fãs com a partida do artista já pode ser notada nas redes socias, onde várias homenagens estão sendo feitas.

Ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e estava em coma induzido. De acordo com o portal TMZ, Perry estava cercado dos familiares no momento em que faleceu.

Além do sucesso nas séries televisivas, o ator também participou do grande projeto de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", que deve chegar aos cinemas em agosto deste ano.

Veja as homenagens dos internautas para o ator:

Ainda não to acreditando que o Luke Perry morreu

Que ele vá para um lugar melhor e descanse em paz 😭💔 pic.twitter.com/Vv9py9vj8R — Rip Luke (@ChojnackiGabi) March 4, 2019

Receber a notícia do falecimento do ator Luke Perry foi triste demais, nosso eterno Fred Andrews. 2019 está sendo muito injusto mesmo. Fica aqui nossos sinceros sentimentos a família de Luke e a todo elenco de Riverdale. #LukePerry #RIPLukePerry pic.twitter.com/cjj207X2SR — Srt Marshall Potter Grey 👑 (@SrtMarshall) March 4, 2019

não consigo acreditar, vá em paz Luke Perry #LukePerry pic.twitter.com/s7Uqskm1mG — nics🌻👀 sdv só fc (@born3delrey) March 4, 2019

Luke Perry vai ser pra sempre lembrado, por todas as gerações que ele marcou.

Descanse em paz, nosso eterno Dylan/Fred ❤😭🙏 pic.twitter.com/BMyp1m2nln — mel 🌻 (@mellfreittas) March 4, 2019

Muito triste! O ator Luke Perry de Riverdale faleceu hoje. Meus pêsames aos familiares. Agora não sabemos o rumo que a série @CW_Riverdale irá tomar. #RIPLukePerry #Riverdale pic.twitter.com/xDRwIaFTqO — Felipe Rodrigues (@feliperodrsan) March 4, 2019

RIP um dos melhores atores de Riverdale, irá fazer muita falta e obrigado por ser como foi❤️🤧🙌🏼 espero que onde esteja pare de sofrer como sofreu do AVC

………….. Luke Perry………… pic.twitter.com/dCYK1CxK5o — Sara (@Sara87996408) March 4, 2019

Luke Perry nosso eterno Fred Andrews faleceu hoje devido a complicações decorrentes de um AVC, eu tó sem palavras. descanse em paz anjo, você vai deixar muita saudade 💔 pic.twitter.com/jZ2IGc7mBY — Jonas (@sliktnspirit) March 4, 2019