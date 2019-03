A história de quando príncipe Charles soltou o rebolado no Carnaval e sambou com Pinah em 1978

O carnaval de 1978 rendeu uma gravação icônica relembrada até hoje por muitos britânicos e brasileiros. Na ocasião, príncipe Charles, o herdeiro do trono, se soltou e curtiu a maior festa do país sambando com Pinah Maria Ferreira Ayoub.

“Lembro que eu e outras meninas brincávamos para saber quem seria a cinderela da noite. Não esperávamos que ele fosse sambar com a gente. Tinha tanto protocolo, não podia chegar a tantos metros do príncipe. Daí, quando surgiu aquele homenzinho dançando Charleston, nem achei que fosse ele. Achei que fosse o chefe da segurança. Só fui saber que era ele no dia seguinte, quando minha mãe me acordou perguntando o que eu tinha aprontado porque tinha um bando de repórter do mundo inteiro na porta dela”, contou Pinah em entrevista à Ego em 2014.

Na época, Charles ainda era solteiro e se rendeu ao visual marcante, de cabeça raspada, de Pinah que até hoje desfila todo ano pela Beija-Flor na ala da diretoria.

Após uma visita ao Brasil, príncipe Harry também relembrou o momento especial do pai em entrevista ao Daily Telegraph:

“Ao longo dos anos, eu vi e ouvi muito sobre esse lugar extraordinário (Rio de Janeiro), na verdade, desde que meu pai me contou sobre uma dança que ele teve uma vez com uma linda garota chamada Pinah. Parece que ficou em sua mente por alguma razão”, revelou.

Confira o momento: