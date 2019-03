Carnaval 2019: Oito looks provam que o preto foi a cor favorita das famosas

Carnaval é tempo de festa, alegria e muito estilo! No entanto, em 2019 muitas famosas apostaram no preto para compor os looks dos dias de folia e acredite: elas arrazaram e não ficaram nada básicas.

Confira:

Pela primeira vez, Bruna Marquezine apostou em um look totalmente preto para curtir o show da Ivete Sangalo.

A cantora Iza também preferiu sair com um look mais dark e apostou nos tons escuros e metalizados.

A atriz Leandra Leal preferiu unir o preto com muito brilho para curtir dois dias do carnaval deste ano.

Já Grazi Massafera arrasou com um abadá customizado todo em lantejoulas pretas e correntes douradas.

A triz Alessandra Negrini deixou as cores apenas para a tiara e apostou em um visual mais Rock n' Roll para desfilar no Acadêmicos do Baixo Augusta em São Paulo!

A cantora Elza Soarez apostou em um longo transparente preto, com brilhos prateados e um acessório dourado na cabeça.

A rainha de bateria da Salgueiro, Viviane Araújo, também foi curtir o camarote com um look preto e transparente. Ela ainda completou o estilo com pedras prateadas!

A cantora Anitta apostou em uma lingerie toda preta ao se fantasiar de "Tiazinha" para seu show em Aracati, no Ceará.