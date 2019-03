Neymar dança até o chão no Carnaval logo após largar muletas e é criticado

Ainda em processo de recuperação de uma lesão sofrida no quinto metatarso do pé direito, Neymar foi visto dançando até o chão no Carnaval de Salvador na noite dessa sexta-feira, 1º.

Em vídeos que circulam pela internet, ele aparece ao lado do bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina dançando a música Abaixa Que é Tiro, do Parangolé, apenas três dias após dar adeus às muletas.

Sua presença na festa baiana repercutiu negativamente na imprensa internacional. Alguns veículos não economizaram nas críticas ao atacante do Paris Saint-German, tais como o Diário Olé, da Argentina, e os espanhóis Marca e Mundo Deportivo.

Já as publicações inglesas The Sun e Daily Mail adotaram um tom mais ameno, dizendo que o jogador "colocou a recuperação da lesão de lado". Até a última quarta-feira, Neymar estava usando muletas para auxiliar na recuperação da contusão.

O camisa 10 da Seleção Brasileira deve ficar no país até segunda-feira, 4, quando deve voltar para a França. Ele é esperado para acompanhar de perto o duelo do PSG contra o Manchester United pela Liga dos Campeões.