Michel Teló agita foliões no Ibirapuera com seu bloco Bem Sertanejo

O Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, parece ter se tornado o centro dos ritmos não muito ligados ao carnaval Se neste sábado, 2, o trio Favela Med Mex trouxe a batida eletrônica, hoje é a vez do sertanejo entrar com tudo na folia paulistana.

O bloco Bem Sertanejo, comandado por Michel Teló, promete agitar a multidão de fãs do cantor, autor de vários sucessos ao longo dos últimos anos.

Teló chegou ao local por volta das 13h30, rodeado de seguranças e de gritos estridentes das fãs. Essa é a primeira vez que o bloco Bem Sertanejo participa do carnaval. Ele subiu ao palco por voltas das 15h.

"O projeto já existe e rodou por todo o País. Naturalmente, veio a ideia de colocarmos o Bem Sertanejo em cima de um trio elétrico no carnaval", explica Jefferson Medeiros, organizador do bloco. "Os grandes hits estão presentes e é um show mais para cima que o costume".

Neurimar de Souza, de 42 anos, saiu de Guarulhos apenas para ver o cantor sertanejo. "Ontem fomos para o centro, mas fizemos questão de vir aqui no Ibirapuera para ver o Teló", disse, animado com as músicas que tocavam no trio, enquanto o show não começava.