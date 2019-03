Fake news! Bloco de Carlinhos Brown que não existe atrai foliões em SP

As fake news chegaram até o Carnaval de São Paulo. Neste domingo, cerca de três pais e crianças foram até o Monumento das Bandeiras, do Ibirapuera, para curtir o Bloco Ajayô Kids, comandado por Carlinhos Brown. Porém, o evento não existia.

A notícia que Brown comandaria a atração surgiu há um mês e chegou a ser noticiada em meios de comunicação, mas o bloco não constava na programação oficial do Carnaval paulista e o próprio cantor avisou que não se apresentaria em postagem feita no Twitter no dia 26 de fevereiro.