Fã usa laboratório de informática inteiro da escola para comprar ingressos da turnê mundial do BTS

Um fã teria usado todos os computadores do laboratório de informática da escola para comprar ingressos da turnê mundial do BTS.

O grupo sul-coreano de K-pop divulgou recentemente uma lista de novos shows, inclusive no Brasil. E nesta semana já estavam à venda as entradas de Wembley, em Londres, conforme revelou o site Buzz Feed.

please god be on our side for the next 24 hours JFJDJZNSJ pic.twitter.com/mDQABvQrJ4

— ❃ (@sopelabs) March 1, 2019