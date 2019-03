Escolas do Grupo de Acesso desfilam domingo e segunda-feira em SP

O desfile do Grupo de Acesso das escolas de samba de São Paulo começa neste domingo (3) e também na segunda. Neste domingo a festa está marcada para a partir das 21h , já na segunda-feira será às 20h. No total 20 escolas vão desfilar: oito hoje e 12 na segunda-feira. Cada escola tem entre 50 minutos e uma hora de desfile.

No desfile do Grupo Especial das escolas de São Paulo, o colorido, a história e as críticas predominaram.

Neste domingo a primeira escola a desfilar será a Mocidade Unida da Mooca seguida pela Independente Tricolor, Barroca Zona Sul e Nenê de Vila Matilde. Nas primeiras horas de amanhã entrarão no sambódromo as escolas Leandro de Itaquera, Camisa Verde e Branco, Unidos do Peruche e Pérola Negra.

Amanhã a partir das 20h vão desfilar Primeira da Cidade Líder, Amizade Zona Leste, Torcida Jovem, Estrela do Terceiro Milênio, Unidos de Santa Bárbara e Tradição Albertinense.

Na madrugada do dia 5, entrarão no sambódromo Uirapuru da Mooca, Imperador do Ipiranga, Camisa 12, Combinados do Sapopemba, Dom Bosco e Morro de Casa Verde.