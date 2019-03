Como Treinar Seu Dragão 3 se mantém no topo das bilheterias americanas

Depois de uma disputa acirrada na América do Norte, “Como Treinar seu Dragão 3” passou à frente e assegurou o primeiro lugar nas bilheterias esse final de semana.

A parte final da trilogia da Universal e DreamWorks se manteve forte e acrescentou outros 30 milhões de dólares de faturamento em seu segundo final de semana. A animação já arrecadou 97,6 milhões de dólares na América do Norte.

Um Funeral em Família, de Tyler Perris, teve um sólido começo, ficando em segundo lugar, com arrecadação de 27 milhões de dólares em seu primeiro final de semana.

Em terceiro lugar ficou “Alita, Anjo de Combate”, que arrecadou 7 milhões de dólares em seu terceiro final de semana. Em segunda, Lego Movie 2, alcançou o quarto lugar, com 6 milhões.

O vencedor do Oscar de Melhor Filme, Green Book: o Guia, chegou ao 5o lugar, com 4,7 milhões de dólares, depois da consagração na cerimônia do domingo passado.