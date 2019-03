Anitta chama Neymar de vacilão durante desfile

Os foliões não entenderam nada quando o trio elétrico da cantora Anitta passou em frente aos camarotes do circuito Barra-Ondina, em Salvador, e a cantora soltou um "vacilão" para o jogador Neymar, que curtia a festa ao lado da cantora Rafaela Porto, que ficou conhecida no The Voice Brasil.

Anita esclareceu depois que estava zoando o atleta, de quem ficou amigo. “Neymar virou um dos [meus] melhores amigos, real. Então eu estava zoando porque eu não sabia que ele estava em Salvador, e ele não sabia que era meu trio", disse

Veja o vídeo gravado por uma fã: