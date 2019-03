Tudo que se sabe (e não se sabe) sobre 'Capitã Marvel' e 'Vingadores: Ultimato'

Com "Vingadores: Guerra Infinita", a Marvel Studios passou a adotar uma estratégia diferente para o promover os seus filmes. A tática também é muito usada por "Star Wars", marca que assim como a Marvel pertence à Disney, e envolve o tom de mistério e poucas informações divulgadas para gerar especulações e, consequentemente, a empolgação dos fãs.

Leia mais:

Seis anos após separação, Jonas Brothers lança música nova; assista ao clipe de ‘Sucker’

Capitã Marvel: Em menos de 24 horas, campanha da Marvel para Instituto Luisa Mell bate dobro da meta

Os dois primeiros projetos da empresa este ano não são diferentes. "Capitã Marvel" e "Vingadores: Ultimato" ainda se mantêm sob forte sigilo em muitos aspectos, especialmente esse último. Em um universo compartilhado tão rico como o do estúdio de Homem de Ferro, Thor e Capitão América não existem muitas coincidências, sendo o complemento desses dois longas-metrages iminentes.

O motivo principal: a personagem estará no capítulo definitivo na saga da equipe de heróis, como já foi mostrado na própria cena pós-créditos de "Guerra Infinita". Ela será um dos pilares da história, como o próprio presidente da empresa, Kevin Feige, já anunciou. A partir disso, o mundo de boatos e adivinhações começa.

Reprodução/Trailer

Primeiro chute: sabe-se que o projeto solo de Carol Danvers (Brie Larsson) vai se passar na década de 90. Por confirmações de diversas produções como as continuções de "Pantera Negra" e "Homem-Aranha" e pelos acontecimentos definitivos de "Guerra Infinita", é praticamente certo dizer que "Ultimato" terá viagem no tempo. Ou pelo menos algo parecido, afinal, a personagem terá que se encontrar com os Vingadores de alguma forma.

Segundo chute: Scott Lang (Paul Rudd), o Homem-Formiga, provavelmente será uma peça chave nesta jornada temporal. A cena pós-créditos de "Homem-Formiga 2" junto com a sua aparição no trecho final do único trailer de "Ultimato" indicam que ele será o guia para o mundo quântico, onde espaço e tempo se misturam. Inclusive, imagens das gravações já demonstram uma possível cena disso ocorrendo, pois Lang, Tony Stark e Steve Rogers aparecem com um dispositivo nas mãos, possivelmente a tecnologia que abra as portas para outras épocas.

Reprodução / Fotograma

Além disso, as outras informações quase não nos permitem sequer chutar, pois são muito vagas. Tanto o trailer do filme como o comercial publicado do Super Bowl apenas sugerem a reunião dos vingadores remanescentes indo em alguma direção, seja ela qual for.

No meio destas especulações sombreadas, multiplicam-se os boatos. E é nesse caminho que a imaginação dos fãs está explodindo. Desde a presença do Quarteto Fantástico até a morte do Hulk já apareceram no boca a boca online. Loucura? Talvez. Porém, é o que resta a fazer até o dia 25 de abril, que é quando "Ultimato" chega aos cinemas do Brasil. Quem sabe "Capitã Marvel" – nas telonas no dia 7 de março – dê mais alguma dica. Só uma…