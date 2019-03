Pule o Carnaval! As novidades da Netflix de março para maratonar neste feriado

Com o início do mês coincidindo com o Carnaval, é tempo de explorar algumas estreias da Netflix.

As opções não são lá muito variadas nesse princípio de março e feriadão, mas já é possível diversificar a programação cultural se a ideia definitivamente não é sair de casa para curtir um bloquinho.

KIDS

Masha e o Urso: Temporada 3

Na nova temporada da série, a garotinha Masha e seu companheiro Urso inventam contos de fadas, aprendem com a tecnologia, celebram a amizade e descobrem que ursos não são páreo para uma abelha teimosa.

DOCUMENTÁRIOS

Franco Escamilla: Bienvenido al Mundo

Estreia: 1/3

Com muito bom humor, o comediante Franco Escamilla conta o que faz quando seus filhos aprontam e reflete sobre gênero, amizade e romance.

Estreia: 1/3

Em uma sociedade na qual o mais importante é vencer, como encaramos o fracasso? Com base nos esportes, o documentário analisa a psicologia da derrota.

SÉRIES

Estreia: 1/3

Depois da morte da mulher, John West resolve tirar seus filhos da cidade e se mudar para uma comunidade remota no litoral. Lá, eles iniciam uma nova vida trabalhando como socorristas.

Estreia: 2/3

Uma viagem entre amigos toma um rumo inesperado quando uma catástrofe em Oshimai ameaça a existência de Kusuo e de todo o Japão.

Estreia: 2/3

A segunda temporada da série escrita e estrelada por Donald Glover ganhou esse subtítulo porque, de fato, a capital da Georgia registra mais roubos (robbery, em inglês) na época do Natal.

FILMES

Como falar com garotas em festas

Estreia: 1/3

Neste filme baseado em uma história de Neil Gaiman também adaptada para os quadrinhos por Fábio Moon e Gabriel Bá, dois garotos de Londres em busca de diversão acabam indo parar literalmente em uma festa do outro mundo. Com Nicole Kidman e Elle Fanning. Direção de John Cameron Mitchell (Hedwig: Rock, Amor e Traição).

Estreia: 1/3

Dois amigos decidem pedir demissão e abrir uma empresa de planejamento de despedidas de solteiro em Budapeste. O problema vai ser convencer suas respectivas esposas…

Escobar: A Traição

Estreia: 1/3

A jornalista Virginia Vallejo reflete sobre sua fascinante e perigosa relação com Pablo Escobar enquanto ele construía o império do tráfico que aterrorizou a Colômbia.

Estreia: 1/3

Neste filme baseado em uma história real, o jovem William Kamkwamba constrói uma turbina eólica para salvar seu vilarejo da fome. Estrelado e dirigido por Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão)

Estreia: 1/3

A estudante Haruna fica amiga do solitário Yamada e se envolve na complicada relação entre ele, uma modelo e a garota que o ama feito louca.

Estreia: 1/3

Quando seu filho é brutalmente espancado na saída de uma festa, um cirurgião embarca em uma perigosa jornada de vingança para fazer justiça com as próprias mãos.