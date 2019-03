Por dentro do Galaxy's Edge, parque da Disney inspirado em Star Wars

Quem é fã da saga Star Wars com certeza já se imaginou de traje Jedi, com sabres de luz na mão, caminhando pelos cenários, planetas e naves mais famosos do universo de Guerra nas Estrelas. E agora, a Disney vai proporcionar uma experiência muito parecida com esse sonho, com um parque totalmente modelado a partir da franquia.

O Star Wars: Galaxy's Edge, localizado na Califórnia, é um dos maiores parques já criados pela empresa. Ele ainda está em construção, com uma equipe de mais de mil pessoas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana para entregar a melhor experiência em sua estreia.

A abertura para o público será daqui alguns meses, mas membros da imprensa já tiveram acesso ao ambiente e contaram sobre as melhores atrações.

Uma delas é uma réplica em tamanho real da nave Millennium Falcon, pilotada pelos personagens principais da série. Ela faz parte de uma das experiências principais, em que os visitantes poderão pilotar a nave.

A segunda é uma das atrações mais elaboradas e envolventes de todos os parques da Disney, chamado Star Wars: Rise of The Resistance (algo como Ascensão da Resistência). Nela, você pode se tornar um dos heróis da Resistência, sendo capturado pela Primeira Ordem e escapando de uma de suas naves.

Além disso, planetas do universo Star Wars são reconstruídos para visita, compondo o cenário do parque. Até mesmo atrações simples, como a loja de conveniências, é modelada a partir de cenários intergaláticos.

Tudo que é presente no parque, desde o cardápio de alimentação até os brindes, é parte da história, para o visitante sentir que está em outro planeta, numa terra muito, muito distante.

Confira a seguir uma seleção entre artes de conceito, a partir das quais o parque está sendo modelado, e imagens do que já está pronto: