Banda de MPB Mulamba lança série de vídeos sobre suas músicas

A banda curitibana Mulamba lançou na última semana uma série em seu canal do YouTube comentando as faixas de seu álbum homônimo de estreia.

Ao todo, serão nove vídeos, disponibilizados todas as quintas às 14 horas, em que as integrantes explicam as letras de cada música e falam sobre as gravações.

Leia mais:

Em seu terceiro álbum, BaianaSystem traz vislumbre do futuro

Impasse na reforma da Lei Rouanet trava projetos já aprovados; entenda o que está em jogo

“O faixa a faixa é importante para as pessoas entenderem melhor o processo criativo das composições. Vamos contar a nossa percepção sobre cada faixa, algumas curiosidades e a história por trás de cada música”, diz a vocalista Amanda Pacífico.

O grupo de MPB tem letras sobre temáticas de cunho social e político – como igualdade de gênero – além de assuntos como amor, família e amizade. As influências musicais vão do rock à música erudita.



Assista ao primeiro vídeo: