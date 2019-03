Amiga próxima de Meghan Markle, Priyanka Chopra está chateada com a duquesa; saiba o motivo

Priyanka Chopra era uma das amigas mais próximas de Meghan Markle na época em ela era atriz e tentava um lugar ao sol em Hollywood. A indiana estava entre os convidados do casamento de Meghan com o príncipe Harry, em maio de 2018 e, quando a duquesa de Sussex não retribuiu o gesto, Priyanka teria ficado chateada.

Leia mais:

Seis anos após separação, Jonas Brothers lança música nova; assista ao clipe de ‘Sucker’

Meghan Markle escreve mensagens motivacionais para prostitutas em cascas de frutas; entenda

Meghan alegou que não iria à cerimônia de casamento da amiga com o músico Nick Jonas, realizada em dezembro, na Índia, por causa de sua gravidez. O problema foi que a Duquesa de Sussex viajou outras vezes em companhia de Harry. Recentemente, até fez um chá de bebê em Nova York.

Priyanka não apareceu no evento, o que aumentou os rumores de que algo não anda bem entre elas. Segundo uma fonte do New York Post, a atriz indiana ainda espera um pedido de desculpas da amiga.

Meghan também não está lá muito feliz em saber que Priyanka está pretendendo escrever uma autobiografia. Como pessoa íntima dela, certamente estaria nas histórias contadas por ela. A última vez em que as duas se viram foi em julho de 2018, quando Priyanka e Nick foram passar uma temporada em um chalé do casal real no interior da Inglaterra.