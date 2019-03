Netflix: 'Sobrou' em casa com as crianças? Veja a programação 'kids' de março

As crianças também têm vez nas estreias do mês de março na Netflix!

Confira na lista abaixo as atrações programadas para ver em família no serviço de streaming. De animação a temáticas juvenis, as estreias são:

Sexta-feira (1/3)

Masha e o Urso: Temporada 3

Na nova temporada da série, a garotinha Masha e seu companheiro Urso inventam contos de fadas, aprendem com a tecnologia, celebram a amizade e descobrem que ursos não são páreo para uma abelha teimosa.

Dia 6/3

Kally's Mashup: Temporada 1

Kally é uma jovem pianista com muito talento e um segredo que vai dar o que falar: ela quer abandonar os clássicos para se tornar uma pop star.

Dia 15/3

Robozuna: Temporada 2

Ariston, Mangle e os Lutadores de Freebot estão de volta para proteger o país. Desta vez, a missão fica ainda mais difícil com a chegada do poderoso robô Dominatus, o novo aliado da diabólica Danuvia.

YooHoo ao Resgate!

Em uma terra mágica, cinco adoráveis companheiros trabalham em equipe e usam equipamentos especiais para ajudar os animais e fazer novos amigos.

Dia 17/3

A Fabulosa Gilly Hopkins

Com 12 anos de idade, a rebelde Gilly Hopkins já passou por vários lares adotivos e só pensa em encontrar sua mãe biológica. Mas sua vida toma um rumo inesperado ao ser enviada para a casa da determinada Maime Trotter.

Dia 22/3

O Mundo Colorido do Charlie (22/03/2019)

Engraçado e cheio de simpatia, Charlie leva você a expedições imprevisíveis e cheias de imaginação junto com um animado grupo de personagens.