Metro Indica: Cate Blanchett em exibição grátis, mostra de cinema de Carnaval e mais atrações culturais em SP deste fim de semana

Se você é do time que não curte tanto Carnaval, o Metro Jornal separou algumas dicas para você também aproveitar o feriadão. Tem shows a preços populares nas unidades do Sesc, "Carol" e "Elizabeth" – dois filmes da vencedora do Oscar Cate Blanchett – em exibição gratuita e muito mais.

E se você curte o Carnaval, mas não tem planos para desfilar no Anhembi ou comparecer em algum bloquinho, também tem opção: o Cinesesc está com uma mostra de cinema de longas sobre a maior festa de rua do ano.

Confira:

Show

Totó la Momposina. A cantora colombiana, ganhadora do Grammy Latino, se apresenta no evento “Arriba Vila”, no qual o Sesc Vila Mariana comemora o Carnaval com ritmos sul-americanos. No Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 141, tel.: 5080-3000). Sex., às 21h. R$ 12.

Jazz Society Trio. Carnaval não é só samba, pagode e funk. Para provar isso, o Jazz Society Trio oferece um refúgio dos bloquinhos de rua com tributos à fase de maior swing de Billie Holliday. No Raiz Jazz Bar (r. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, tel.: 3083-3014) Sáb., às 21h30. R$ 35.

Chico Trujillo. Misturando ska, cumbia, reggae e ritmos latinos, a banda faz apresentação única para celebrar vinte anos na vanguarda da “nova cumbia chilena”. No Sesc Pinheiros (r. Paes Leme, 195, tel.: 3095-9400). Sex., às 21h. R$ 40.

SNJ. O grupo de rap volta aos palcos com nova formação e repertório que inclui os maiores sucessos dos 23 anos de carreira, como “Pensamentos” e “A Sina”. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700). Sex., às 21h30. R$ 30.

Leia mais:

‘Piscininha Amor’, ‘Bola Rebola’, ‘Jenifer’ e outros hits do Carnaval; ouça

Faça download da programação dos blocos de Carnaval de SP

Teatro

Denise Weinberg. A premiada atriz e diretora retorna aos palcos se revezando em duas peças: “O Testamento de Maria” (hoje, às 21h), que conta as passagens bíblicas da crucificação, e “Imortais” (amanhã, às 21h; dom., às 19h), história de uma mulher muito apegada às suas tradições e que está nos momentos finais de vida. No Teatro João Caetano (r. Borges Lagoa, 650, Vila Clementino, tel.: 5573-3774). R$ 20.

Cinema

Cate Blanchett. Filmes da premiada atriz, como “Carol” e “Elizabeth”, retornam à telona em mostra especial. No MIS (av. Europa, 158, Jardim Europa, tel.: 2117-4777). Início na terça-feira do Carnaval, às 16h. Grátis. Até 10/3.

Carnaval em 35mm. A mostra de cinema traz películas de “Zazie no Metrô”, “Sweetie”, “Jacquot de Nantes” e “Um Dia, um Gato”. No Cinesesc (r. Augusta, 2.075, Cerqueira César, tel.: 3087-0500). Começa sáb. R$ 12 por sessão. Até 5/3.

Dança

‘Mandíbula’. Nesta performance, as coreógrafas Josefa Pereira e Patrícia Bergantin destacam a boca enquanto dispositivo mecânico e sensível. No Sesc Pompeia (r. Clélia, 93, tel.: 3871-7700). Sex., às 20h. Grátis.

Série

‘Amigo de Aluguel’. A segunda temporada da série traz de volta Fred – interpretado por Felipe Abib -, um ator de teatro com medo do palco que, desempregado, aceita ser “amigo de aluguel”, criando personagens sob medida para cada um de seus clientes. Estreia dom., no canal pago Universal, às 23h.