Veja os horários e temas dos desfiles das escolas de samba do Carnaval no Rio

Considerado o "maior espetáculo do mundo", o desfile de carnaval no Rio de Janeiro começa nesta sexta, 1º, às 22h30, com sete escolas de samba do grupo de acesso se apresentando no sambódromo da Marquez de Sapucaí. No sábado, 2, outras seis escolas atravessam a avenida no centro da capital carioca.

As escolas do grupo especial desfilam no domingo, 3, e na segunda, 4. A Império Serrano é a primeira a pisar na Sapucaí enquanto a Mocidade fecha o espetáculo.

Confira abaixo o horário de entrada de cada escola de samba do grupo de Acesso: