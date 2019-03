Carnaval 2019: ‘Piscininha Amor’, 'Bola Rebola', 'Jenifer' e outros hits deste ano; ouça

Neste ano, os hits que estão tomando conta dos bloquinhos vão do funk ao brega. “Piscininha Amor”, do Whadi Gama, se destaca, ao lado de “Jenifer”, que estourou na voz do cantor Gabriel Diniz.

Não dá para esquecer de “Coisa Boa”, da Gloria Groove, lançada no início do ano. "A música surgiu a partir de um experimento. Eu sempre quis fazer algo em 160 bpm (beats per minute) e, depois de algumas versões, cheguei neste resultado", disse a drag queen, em conversa com Metro Jornal (leia a entrevista completa).

“Só Depois Do Carnaval”, da Lexa, “Vamos pra Gaiola”, do FP do Trem Bala e “Bola Rebola”, de Tropkillaz, Anitta, J. Balvin e MC Zaac, também não ficam para trás.

Ainda não ouviu alguma dessas? Confira:

