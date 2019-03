Will Smith não estará na sequência de "Esquadrão Suicida". As informações foram publicadas pela revista Variety na quarta-feira (27). De acordo com a publicação, o ator está com uma "incompatibilidade de agenda".

No fim de janeiro, Will Smith compartilhou com os fãs, por meio da página oficial dele no Instagram, a primeira foto com Martin Lawrence durante as filmagens de "Bad Boys For Life 3".

Sobre a participação do ator na sequência de "Esquadrão Suicida", uma fonte da revista disse que "a decisão foi tomada em termos amigáveis entre os dois lados, sem ressentimentos". Margot Robbie e Jared Leto estão entre os nomes que voltariam.

Em 2016, Will Smith foi Deadshot, o Pistoleiro, no primeiro longa do grupo de anti-heróis. A primeira edição chegou a arrecadar US$ 746 milhões em bilheteria mundial.

O diretor e roteirista James Gunn planeja iniciar a produção do filme ainda neste ano. Será o primeiro trabalho dele após a saída do MCU e do comando de "Guardiães da Galáxia 3". A previsão de lançamento da sequência de "Esquadrão Suicida" é em agosto de 2021.