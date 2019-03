Em ritmo de carnaval, grupo Major Lazer lança "Brasil Carnaval Mix"

O grupo Major Lazer lançou vídeo mix com vários sucessos de artistas brasileiros. "Brasil Carnaval Mix" foi compartilhado nesta quinta-feira (28) no Youtube.

"Brasil! Fizemos um mix em clima de carnaval pra vocês", escreveu o grupo no Instagram. Na publicação, também lembraram que vão cumprirá agenda no carnaval no Brasil (Salvador e Rio de Janeiro).

O novo material tem duração de pouco mais de uma hora. Confira o áudio divulgado na plataforma de vídeo: