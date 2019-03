Bruno Mars e Cardi B lançam clipe de 'Please Me'; assista

Após a divulgação do single "Please Me", os cantores Bruno Mars e Cardi B lançaram o clipe da música nesta sexta-feira (1). Essa é a segunda parceria dos artistas, que gravaram juntos o remix de "Finesse", canção do álbum "24K Magic".

A música, que estreou no top 5 do Hot 100 da Billboard, motivou a volta de Cardi B para o Instagram. Ela havia abandonado as redes sociais após ser criticada por sua vitória na última edição do Grammy. A cantora foi a primeira mulher a vencer o prêmio de Melhor Álbum de Rap da história da Academia.

Assista: