Warner anuncia sequência de 'Aquaman' para 2022

Pode comemorar: o mundo aquático retratado por James Wan em "Aquaman" vai voltar aos cinemas. A Warner anunciou na quarta-feira (27) que fará uma continuação para o filme.

"Aquaman" é o longa com a maior bilheteria do Universo Estendido DC, considerando a arrecadação mundial. Ainda não se sabe quem deve ser o diretor, uma vez que James Wan já tinha dito não ter interesse em dirigir uma sequência. Segundo o site Deadline, roteiro segue sob responsabilidade de David Leslie Johnson.

O lançamento do novo filme do Aquaman – ainda sem nome oficial – está previsto para estrear no dia 16 de dezembro de 2022.