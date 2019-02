Será que voltaram? Ariana Grande e Big Sean são vistos juntinhos

"Pensei que eu ia ficar com o Sean, mas não combinávamos". Assim Ariana Grande começa o hit "Thank U, Next", em que fala, de maneira bem humorada, sobre alguns de seus antigos relacionamentos.

Aparentemente, porém, Sean está de volta. A cantora foi flagrada por paparazzi abraçadinha ao rapper Big Sean na última quarta-feira (27), na saída de um estúdio em Los Angeles. Segundo o TMZ, Ariana estava dentro do prédio quando ele chegou, aparentemente para buscá-la.

Ariana Grande and Big Sean Reunite in L.A. https://t.co/YMtsFZ8SSd — TMZ (@TMZ) February 28, 2019

Os dois namoraram por quase um ano e ela teria terminado com ele por causa de uma letra de música que a envergonhou. Em "Stay Down", ele diz: "não vou mentir, eu tenho uma garota milionária, com uma vagina milionária", diz parte da letra.

Ariana está solteira desde o fim do noivado com Pete Davidson, há quase três meses.