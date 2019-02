Selena Gomez está de volta em novo feat com J. Balvin

A cantora Selena Gomez lançou mais uma música nesta quinta-feira, 28. Em parceria com outros três artistas, "I Can't Get Enough" foi divulgada hoje no YouTube.

Na faixa, Selena empresta seus vocais ao lado dos produtores Tainy e Benny Blanco, além do colombiano J. Balvin. O cantor também já colaborou com artistas como Tropkillaz e Anitta.

"I Can't Get Enough" tem elementos de reggaeton, tropical house e eletrônica. A voz suave de Selena, que canta em inglês, contrasta com o timbre mais grave de J. Balvin, que canta em espanhol.

Ouça o novo hit abaixo: