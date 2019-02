São Bernardo vai ganhar unidade do Sesc em terreno dos Estúdios Vera Cruz

A Prefeitura de São Bernardo anunciou na quarta-feira (27) a criação do Sesc São Bernardo em parte do terreno onde atualmente está o Pavilhão e Estúdios Vera Cruz. As obras devem começar no primeiro trimestre de 2020. A previsão é que terminem em cerca de dois anos após o início.

O investimento de R$ 150 milhões para a construção será desembolsado pelo Sesc. Em contrapartida, a Prefeitura irá doar um terreno de 19.328 m2 para o empreendimento. O Pavilhão, que é patrimônio histórico tombado, permanecerá preservado.

A nova unidade do Sesc contará com teatro, sala de exposições, espaços multiuso, ginásio poliesportivo, piscinas, quadra, além de outros equipamentos. Parte do empreendimento irá aproveitar uma estrutura abandonada há pelo menos 20 anos, onde seria construído um teatro, foyer e praça gastronômica, projetados pela arquiteta Lina Bo Bardi. Quando terminado, o teatro do complexo será o maior da cidade, com capacidade para mais de 800 pessoas.

O Sesc São Bernardo seria o terceiro do ABC. A região conta com uma unidade em São Caetano e outra em Santo André.