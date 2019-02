Quer participar do próximo clipe da Pabllo Vittar? Veja como

A cantora Pabllo Vittar, em parceria com o Instagram, permitirá que seus fãs participem de seu próximo clipe, Não Vou Deitar. Para participar, é preciso publicar um story (vídeo de até 15 segundos) marcando o perfil @eunoclipedapabllo.

"Se vocês querem aparecer no meu próximo clipe, aproveitem esse carnaval, se joguem muito nos stories marcando a arroba do perfil @eunoclipedapabllo. Vale stories dançando, curtindo com as amigas, fazendo performance, quero que sejam quem realmente vocês são nesse carnaval", explicou Pabllo Vittar.

O videoclipe será lançado em formato vertical no início do mês de março. A proposta é que a produção "inspire pessoas do Brasil inteiro a serem quem são e aproveitarem o carnaval de forma livre e espontânea".

Alguns 'embaixadores' também foram chamados para falar sobre a importância de "ser você mesmo" nas redes sociais, como Federico de Vito, Maíra Medeiros e Mel Gonçalves.