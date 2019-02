Netflix: Opções para ver no Carnaval, Operação Fronteira e todos os filmes que estreiam em março

A seleção de filmes que a Netflix separou para o mês de março passa por todos os idiomas e gêneros e inclui adaptações para as telas de obras da literatura e histórias reais muito emocionantes. Como a oferta de séries – menina dos olhos do serviço de streaming – não está lá muito atrativa para o período do Carnaval, ao menos há uma quantidade razoável de novos filmes para testar nesse período, com destaque para "Como Falar com Garotas em Festas" e "O Menino que Descobriu o Vento".

Nas outras semanas, destaque para "Juanita", que entra no Dia Internacional da Mulher, 8 de março e "Operação Fronteira", com Ben Affleck, no dia 13.

Como falar com garotas em festas

Estreia: 1/3

Neste filme baseado em uma história de Neil Gaiman também adaptada para os quadrinhos por Fábio Moon e Gabriel Bá, dois garotos de Londres em busca de diversão acabam indo parar literalmente em uma festa do outro mundo. Com Nicole Kidman e Elle Fanning. Direção de John Cameron Mitchell (Hedwig: Rock, Amor e Traição).

Estreia: 1/3

Dois amigos decidem pedir demissão e abrir uma empresa de planejamento de despedidas de solteiro em Budapeste. O problema vai ser convencer suas respectivas esposas…

Escobar: A Traição

Estreia: 1/3

A jornalista Virginia Vallejo reflete sobre sua fascinante e perigosa relação com Pablo Escobar enquanto ele construía o império do tráfico que aterrorizou a Colômbia.

Estreia: 1/3

Neste filme baseado em uma história real, o jovem William Kamkwamba constrói uma turbina eólica para salvar seu vilarejo da fome. Estrelado e dirigido por Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão)

Estreia: 1/3

A estudante Haruna fica amiga do solitário Yamada e se envolve na complicada relação entre ele, uma modelo e a garota que o ama feito louca.

Estreia: 1/3

Quando seu filho é brutalmente espancado na saída de uma festa, um cirurgião embarca em uma perigosa jornada de vingança para fazer justiça com as próprias mãos.

Estreia: 8/3

Após perder o movimento das pernas em um terrível acidente, a campeã de rodeios Amberley Snyder está determinada a voltar a montar e competir novamente. Baseado em uma inspiradora história real.

Estreia: 8/3

Frustrada e com os filhos já adultos, Juanita cai na estrada em busca de um novo rumo para a sua vida. Com a indicada ao Oscar e vencedora do Globo de Ouro Alfre Woodard.

Estreia: 13/3

Em dificuldades financeiras, um grupo de ex-militares embarca em uma missão de alto risco: roubar US$ 75 milhões de um poderoso chefe do tráfico. Com Ben Affleck, Oscar Isaac, Pedro Pascal e Charlie Hunnam. Direção de J. C. Chandor (O Ano Mais Violento).

Estreia: 15/3

Quando a mãe de seu filho se mete no submundo do crime, um corredor de superbike de cabeça quente deve usar seus talentos para protegê-la de um mafioso da pesada.

Paskal: Missão Resgate

Estreia: 15/3

O oficial Arman Anwar lidera uma equipe de elite da Marinha da Malásia na missão de resgate de um navio-tanque sequestrado por piratas somalis. Baseado em fatos reais.

Estreia: 22/3

Baseado na autobiografia colaborativa dos integrantes do Mötley Crüe, o filme narra a ascensão da banda nos anos 80 e revela os altos e baixos da trajetória do polêmico quarteto.

Bayoneta

Estreia: 29/3

Miguel "Bayoneta" Galíndez é um ex-pugilista mexicano que vive na Finlândia, onde dá aulas de boxe durante o dia e bebe durante a noite. Quando o destino o leva a lutar novamente, ele precisa enfrentar seu maior inimigo: os fantasmas do passado.

Estreia: 29/3

Este drama estrelado por Woody Harrelson e Kevin Costner retrata a implacável busca dos detetives Maney Gault e Frank Hamer por Bonnie e Clyde. Direção de John Lee Hancock (Um Sonho Possível").