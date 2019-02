'Nasce uma Estrela' vai reestrear nos cinemas com música e cenas inéditas

Após o sucesso de "Nasce uma Estrela" na temporada de premiações, a Warner anunciou que o filme será relançado nos cinemas, com 12 minutos de cenas inéditas e uma nova música.

"Clover" ficou fora do corte final, mas agora vai entrar nessa nova versão, com Jack (Bradley Cooper) e Ally (Lady Gaga) compondo a canção em um estacionamento. Segundo a revista Entertainment Weekly, o relançamento nos cinemas será feito apenas na América do Norte, por somente uma semana – ao menos neste primeiro momento.

Além de "Clover", entre as novidades estão Jackson cantando "Too Far Gone" e novas apresentações de "Black Eyes" e "Alibi". Também haverá uma versão a capella de Ally para "Shallow".

Assista a um trecho de "Clover":