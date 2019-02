MasterChef Brasil: Veja como os jurados revelaram as novidades do talent show

Quem acompanha as redes sociais de Ana Paula Padrão, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin soube em primeira mão da grande novidade em torno da sexta temporada do “MasterChef Brasil”.

O talent show gastronômico volta à tela da Band no dia 24 de março, data que marca a migração do programa das terça-feiras para as noites de domingo.

E essa não é a única mudança: a competição com cozinheiros amadores também será exibida mais cedo, a partir das 20 horas, favorecendo quem precisa madrugar para trabalhar.

“Nossos domingos vão ganhar um tempero especial! A maior competição de culinária do mundo continua com os mesmos jurados, muitos desafios e alta gastronomia em um novo dia na tela da Band e mais cedo”, escreveu o perfil oficial do programa no Twitter.

As gravações começaram no último dia 4 e prometem desafios ainda mais eletrizantes para os novos participantes amadores.

Formato da Endemol Shine Group, o “MasterChef Brasil” é uma coprodução da Band com o Discovery Home & Health.