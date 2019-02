Luke Perry, ator de Riverdale e Barrados no Baile, é internado após sofrer derrame

O ator Luke Perry, conhecido pelos mais velhos como o Dylan de "Barrados no Baile" e, pelos millenials, como o pai de Archie em "Riverdale", sofreu um derrame na manhã da última quarta-feira (27) e está internado.

Leia mais:

Barrados no Baile: 5 tretas nos bastidores da série dos anos 1990, que terá elenco reunido em nova história

É oficial! Jonas Brothers lançarão música nova nesta sexta-feira

O ator, de 52 anos, foi atendido por paramédicos depois que alguém em sua casa, localizada em Sherman Oaks, na Califórnia, ligou para o telefone de emergência por volta das 9h da manhã. Segundo representantes de Perry, em comunicado enviado ao Entertainment Tonight, afirma que ele está em observação.

No mesmo dia em que Perry sofreu o problema, a Fox anunciou que parte do elenco de "Barrados no Baile", que foi seu primeiro trabalho de destaque nos anos 1990, vai participar de uma nova história. Perry, no entanto, não participará do projeto, que deve estrear ainda neste ano.