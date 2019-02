É oficial! Jonas Brothers lançarão música nova nesta sexta-feira

Os boatos de um retorno do trio de irmãos ronda há alguns meses, porém agora é oficial: os Jonas Brothers anunciaram, nesta quinta-feira (28), que lançarão uma música nova juntos.

A canção se chamará Sucker, e foi anunciada nas redes sociais do grupo. O single será lançado na madrugada de sexta-feira.

Além disso, como parte das promoções do retorno, os irmãos gravaram um episódio do programa The Late Late Show com o apresentador James Corden. Em um vídeo, eles aparecem em um quadro em que o apresentador dá uma "carona" a artistas, enquanto rola uma entrevista e muito karaokê.

Os Jonas se separaram em 2013, e lançaram mais duas músicas desde então. Neste período, Nick seguiu carreira solo, enquanto Joe integrou a banda DNCE. Kevin, o irmão mais velho, dedica seu tempo à família.