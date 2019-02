Grupo BTS anuncia data para o lançamento do filme ‘Love Yourself in Seoul’ em DVD

O filme 'Love Yourself in Seoul' estará disponível muito em breve em DVD. A produção é um filme musical do grupo sul-coreano BTS.

'Love Yourself in Seoul' deve ser lançado neste formato em 27 de março e estará disponível no Blu-Ray em 23 de abril. A pré-venda que já começou nesta quinta-feira (28).

O DVD contará com a apresentação completa do BTS no Estádio Olímpico de Seul. O show aconteceu em agosto de 2018.

A produção foi lançada originalmente em janeiro deste ano como um evento especial nos cinemas, arrecadando 11,7 milhões de dólares em seu primeiro dia.

O DVD também incluirá material extra, como imagens do show e sua produção, além de um clipe. Confira o teaser de divulgação:

