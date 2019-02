'Está fazendo falta', diz Mariana Ferrão fala sobre saída de Fernando Rocha

A apresentadora do Bem-Estar, Mariana Ferrão, publicou um vídeo no Instagram, nesta quinta-feira, 28, falando sobre a saída de Fernando Rocha do programa da TV Globo. A jornalista expressou seu sentimento sobre o ex-colega de trabalho, conhecido por brincadeiras e memes nas redes sociais. "Quem me conhece de perto sabe o tanto que ele está me fazendo falta", afirmou.

Nos comentários da postagem, alguns seguidores dela criticaram a TV Globo pela demissão. "Muito triste e decepcionante a forma como a emissora tratou o desligamento dele. O público merecia um 'tchau', uma satisfação. Foi indelicado e sem uma gota de educação. É lamentável", escreveu uma internauta.

Segundo o canal, Rocha não será substituído e Mariana continuará à frente do programa. O contrato dele na TV Globo se encerra em agosto.