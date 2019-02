Jim Carrey se desdobra no suspense ‘Crimes Obscuros’

Ainda muito atrelado a sua veia cômica, Jim Carrey tem seu talento dramático testado mais uma vez no suspense “Crimes Obscuros”, que estreia nesta quinta-feira (28) nos cinemas.

Baseado em um artigo publicado pelo jornalista David Grann na revista The New Yorker, o filme dirigido por Alexandros Avranas acompanha a história de Tadek (Carrey), um investigador que encontra semelhanças entre um crime não resolvido e um livro do artista polonês Krystov Kozlow (Marton Csokas).

Ele se envolve demais no caso, que se transforma em uma obsessão quando entra em cena a namorada de Kozlow, uma mulher misteriosa que trabalha num sex club interpretada por Charlotte Gainsbourg.

Filmado na Polônia, o longa tem roteiro do premiado Jeremy Brock (“O Último Rei da Escócia”).