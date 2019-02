Barrados no Baile: 5 tretas nos bastidores da série dos anos 1990, que terá elenco reunido em nova história

Se você era criança ou adolescente na década de 1990, acompanhou com curiosidade o anúncio recente de que parte do elenco de "Barrados no Baile" vai se reunir em uma nova minissérie da Fox a estrear ainda em 2019.

Leia mais:

MasterChef Brasil: Veja como os jurados revelaram as novidades do talent show

Anos Incríveis: Kevin, Winnie e Paul (grisalho!) se reúnem em almoço 26 anos após o fim da série; veja foto

Jason Priestley (Brandon, em "Barrados no Baile"), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin Green (David) e Tori Spelling (Donna) estão confirmados na história, que ainda não teve o título revelado.

A série adolescente, que durou dez temporadas – de 1990 a 2000 – ainda tinha Shannen Doherty (Brenda) e Luke Perry (Dylan) como protagonistas originais, mas eles estão de fora do projeto da Fox. A história ganhou um reboot nos anos 2000.

Shannen ficou apenas quatro temporadas na série e saiu, segundo conta-se, por causa de seu temperamento complicado nos bastidores. Embora seu nome constasse em muitas dessas confusões, ela não foi a única 'difícil' no elenco.

via GIPHY

Veja abaixo as tretas nos bastidores de "Barrados no Baile":

Shannen Doherty não se dava bem com Jennie Garth, que interpretava sua melhor amiga na série. Elas teriam saído no tapa, literalmente. Na autobiografia de Jennie, lançada há alguns anos, ela contou que Shannen dava pitacos em todos os aspectos da produção e não se importava em soar grosseira. Tori Spelling, filha do criador da série, ficava sempre no meio da briga e contou sobre o episódio da briga entre as colegas. "Pobre Tori, ela era a mais nova das três e geralmente acabava tentando resolver as coisas entre nós", disse Jennie. As briguentas fizeram as pazes e Jennie esteve perto durante a luta de Shannen contra o câncer de mama.

via GIPHY

Tiffani Thiessen, atriz que foi escalada no lugar de Shannen depois que ela saiu da série, também teve problemas com as colegas. A intérprete de Valerie disse que Tori e Jennie não eram muito gentis com ela, desde o início. Em uma participação em "Ru Paul's Drag Race" recentemente, as duas recusaram-se a falar o nome de Tiffani.

via GIPHY

Em sua biografia, Jennie também contou que foi parar no hospital depois de um acidente provocado por Luke Perry, que foi seu par romântico na história. 'Quando estava para colocar aqueles aventais que deixam a bunda de fora, ele deixou escapar: 'Eu te atropelei com um jet ski"", contou ela. Jennie se 'vingou' depois. Antes de entrar em cena, Luke tentou arrancar risos da colega com cutucadas na barriga. "Mas o que ele estava fazendo realmente era me irritar. Na hora da cena, ele abriu a boca e eu espirrei um enxaguante bucal nele. Mas acertou os olhos", contou. Não, isso não atrapalhou a amizade. Ambos são próximos até hoje.

via GIPHY