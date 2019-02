'Pará Pop' no Rock in Rio deve reunir Dona Onete, Fafá de Belém e Gaby Amarantos

View this post on Instagram

"Égua, que mistura Pai D'égua, aconteceu no Pará"… e agora vai sacudir o @RockInRio! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Eu, que já sou acostumada a levar o nome do Pará pelo mundo, vou ter o prazer de cantar o nosso carimbó chamegado em um dos maiores festivais do mundo! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ E não vou fazer isso sozinha, não! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Vou levar junto os meus amigos Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Jaloo e Lucas Estrela pra fazerem comigo o show "Pará Pop", que será um dos destaques do palco Sunset no dia 3 de outubro. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Quero ver todo mundo lá, hein?! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Podem crer que, mais do que apresentar uma cena musical, faremos o melhor pra representar toda a cultura do nosso Pará. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Um cheiro em vocês e obrigada pelo carinho! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #DonaOnete #RockInRio #MúsicaParaense #FafáDeBelém #LucasEstrela #GabyAmarantos #Jaloo #Carimbó #NoMeioDoPitiú #Banzeiro #Rebujo #RioDeJaneiro #CidadeDoRock #Belém #Pará #Brasil