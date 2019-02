'Shallow' ganha versão forró e já faz sucesso no carnaval brasileiro

O brasileiro não perde tempo e o sucesso “Shallow”, de Lady Gaga e Bradley Cooper no filme “Nasce Uma Estrela”, já ganhou uma versão em forró.

meu deus shallow versão forró no bloquinho de carnaval pic.twitter.com/jiK21P7DFD — LADY GAGA OSCAR WINNER (@pohaparrilla) February 24, 2019

O single que levou a estatueta como melhor canção original no Oscar 2019, já está fazendo sucesso no carnaval de rua em São Paulo, como podemos ver no vídeo gravado no bloco Papel Pop que desfilou no último sábado.

Confira a versão: