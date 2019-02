Robert Downey Jr. elogia atuação de Rami Malek: 'um dos principais nomes'

Pouco após Rami Malek vencer o Oscar de Melhor Ator, o ator Robert Downey Jr. – famoso por interpretar o Homem de Ferro nos filmes da Marvel – postou um vídeo elogiando o astro de "Bohemian Rhapsody".

As imagens foram feitas em um encontro que eles tiveram em novembro do ano passado. Com o anúncio, Downey Jr. relembrou a conversa.

"Eu digo, sem dúvida, que Rami Malek é um dos principais representantes de sua geração de atores. Acredito que vimos isso esta noite. Do solitário de 'Mr. Robot' para um showman completo que ele interpretou fisicamente, com suas ações e tudo isso. Estou te falando cara, sei que você já está de saco cheio. Mas você é muito bom"

Malek agradeceu ao elogio do Homem de Ferro, que emendou com um "acostume-se a isso". Premonição?

"Bohemian Rhapsody" conta a história da banda Queen, a partir da entrada de Freddie Mercury (Rami Malek). O longa venceu o Oscar em quatro categorias: Ator, Edição, Edição de Som e Mixagem de Som.