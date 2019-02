Os micos e piadinhas que fizeram a fama de Fernando Rocha no Bem Estar

Em 2018, uma ceninha de Fernando Rocha no programa "Bem Estar" foi catalisadora para um dos memes mais robustos no Brasil. Mas quem acredita que a história da clara e da gema foi o primeiro momento hilário do jornalista mineiro nunca assistiu ao programa matinal (relembre abaixo a cara do cardiologista Roberto Kalil).

Leia mais:

Fernando Rocha é dispensado pela Globo e deixa o Bem Estar

Nesta quarta-feira (27), a Globo confirmou que Rocha não terá seu contrato renovado. Ele, que sai de férias nesta semana, não volta ao "Bem Estar", que apresenta com Mariana Ferrão, e deve ser desligado da emissora em agosto.

Veja alguns momentos engraçados de Fernando Rocha:

1- Cheio de ritmo

O jornalista já ensaiou para participar de um espetáculo de dança e fez parte da "Dança dos Famosos", mas seus melhores momentos foi antes disso, quando ele requebrava ou 'atravessava' o ritmo, arrancando risadas dos convidados.

2- Tombo feio

Andando de hoverboard pelo estúdo, levou um senhor tombo. O melhor foi a colega Michelle Loreto, que substituía Mariana Ferrão na época, 'ignorando' a queda e andando, com toda habilidade.

3- Tiozão do pavê

Sandra Annanberg, que fez uma entrada ao vivo no Bem Estar, também ouviu uma piadinha inacreditável.

4 – 'Atacado' por uma ave

Um papagaio ou uma arara? Bem, não importa, a ave foi para cima do jornalista.