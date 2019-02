Nintendo anuncia nova geração de jogos do Pokémon; veja trailer de 'Sword' e 'Shield'

Mapa de Galar / Divulgação

Em apresentação transmitida ao vivo pela internet, a Nintendo anunciou nesta quarta-feira (27) a próxima geração de jogos do Pokémon – sendo a primeira oficial para o Switch. “Pokemón Sword” e “Pokémon Shield” serão lançados no fim deste ano, sem data confirmada.

A oitava geração da série é produzida pela Game Freak e insere os treinadores na região de Galar. Segundo Shigeru Ohmori, diretor da companhia, o mapa será extenso e contará com diversos ambientes diferentes, entre cidades, florestas e montanhas de gelo. “As pessoas e Pokémons moram aqui, e eles trabalham juntos para desenvolver as indústrias na região”, disse.

Assim como os outros títulos da franquia, o objetivo é explorar os locais com seus recém descobertos Pokémons, batalhar e conquistar ginásios para ostentar o título de campeão. Ao iniciar a aventura, o jogador tem a opção de escolher entre três Pokemóns como seu primeiro companheiro: Grookey, tipo grama, Scorbunny, tipo fogo, e Sobble, tipo água.

Divulgação

Mais detalhes sobre os dois jogos, incluindo a revelação de novos Pokémons da oitava geração, serão compartilhados durante o ano. “Enquanto trabalhamos no desenvolvimento desses jogos, nosso objetivo tem sido criar a melhor experiência da franquia até agora. Estamos nos desafiando a tentar coisas novas, ao mesmo tempo em que valorizamos o que faz Pokémon especial”, afirmou Ohmori.

Os últimos lançamentos da franquia foram os jogos “Pokémon Let’s Go Pikachu” e “Pokémon Let’s Go Eevee” para o Switch. Eles são remakes do “Pokémon Yellow”, lançado em 1998 para o Game Boy.

Confira o trailer e a apresentação completa(em inglês):